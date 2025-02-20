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За добу більше 120 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 19 лютого, на фронті відбулось 122 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об’єкт ворога", - пише Генштаб. 

Ситуація на напрямках 

На Харківському напрямку росіяни п'ять разів намагались прорвати оборонні рубежі у районі Вовчанська та у бік Западного.

На Куп'янському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

 

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку росіяни намагались йти вперед в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку відбито 32 атаки в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка й не тільки. 

 

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів атакував в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.

У Курській області відбито 14 штурмових дій ворога. 

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше 863 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали 1190 осіб. Також Сили оборони знищили: 

  • танків - 14 од.;
  • бойових броньованих машин - 14 од.;
  • артилерійських систем - 63 од.;
  • РСЗВ - 3 од.;

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