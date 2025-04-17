За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та атаки росіян

У середу, 16 квітня, російський агресор обстріляв ракетою місто Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

Крім того, терористи масштабно атакували дронами місто Дніпро. Внаслідок прильотів пошкоджені будинки, загинули троє людей, серед них - дитина.

За минулу добу на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень із ворогом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.