За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу з 16 на 17 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1230 солдатів і 313 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.25 орієнтовно склали:
У середу, 16 квітня, російський агресор обстріляв ракетою місто Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.
Крім того, терористи масштабно атакували дронами місто Дніпро. Внаслідок прильотів пошкоджені будинки, загинули троє людей, серед них - дитина.
За минулу добу на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень із ворогом.
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