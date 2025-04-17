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За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Фото: Сили оборони продовжують активно нищити ворога на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 16 на 17 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1230 солдатів і 313 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 937 440 (+1230) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 654 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 217 (+54) од.;
  • артилерійських систем - 26 442 (+65) од.;
  • РСЗВ - 1366 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1135 (+3) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 925 (+88) од.;
  • крилатих ракет - 3145 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 44 642 (+170) од.;
  • спеціальної техніки - 3807 (+3) од.

Ситуація на фронті та атаки росіян

У середу, 16 квітня, російський агресор обстріляв ракетою місто Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

Крім того, терористи масштабно атакували дронами місто Дніпро. Внаслідок прильотів пошкоджені будинки, загинули троє людей, серед них - дитина.

За минулу добу на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень із ворогом.

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