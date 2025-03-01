За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 61 артсистему , - ЗСУ

Ситуація на фронті та російська атака дронами

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у Донецькій області та в західній частині Запорізької області.

З вечора напередодні та вночі 1 березня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві було чутно вибухи на тлі атаки БпЛА.

Внаслідок атаки на Харків було пошкоджено медичний заклад, а в Одеському районі через удар дрона загинула людина.

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