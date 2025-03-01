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У Києві було чути вибух на тлі дронової атаки

Київ, Субота 01 березня 2025 01:11
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У Києві було чути вибух на тлі дронової атаки Фото: у Києві іде робота ППО через атаку дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 1 березня було чути вибухи на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. У столиці іде робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та мер столиці Віталій Кличко.

Вибух в районі міста Київ було чути близько першої години ночі.

Міський голова розповів про бойову роботу захисників неба через атаку противника, та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав мер у своєму Telegram-каналі.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ, інформуючи про рух "Шахедів", повідомили, що зафіксовані безпілотники противника в районі Києва.

Нічна дронова атака

Як повідомлялося раніше, вечорі напередодні російські загарбники знову атакували територію України ударними безпілотниками.

Також нагадаємо, що у Харкові та в Одеському районі були "приліти", вже відомо про жертву через ворожий обстріл, а у Харкові сталася пожежа у медзакладі через атаку "Шахедів"..

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Київ Вибух Атака дронів
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