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За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему , - ВСУ

Фото: Силы обороны лишили российских захватчиков большого количества техники за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 28 февраля на 1 марта, войска страны-агрессора потеряли на войне против Украины 1050 солдат, систему реактивного залпового огня и 15 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 875 610 (+1050) человек ликвидировано;
  • танков - 10 233 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 249 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 23 908 (+61) ед;
  • РСЗО - 1304 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1088 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 402 (+128) ед;
  • крылатых ракет - 3085 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39 101 (+107) ед;
  • специальной техники - 3763 ед.

Ситуация на фронте и российская атака дронами

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в Донецкой области и в западной части Запорожской области.

С вечера накануне и ночью 1 марта российские террористы вновь атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве были слышны взрывы на фоне атаки БпЛА.

В результате атаки на Харьков было повреждено медицинское учреждение, а в Одесском районе из-за удара дрона погиб человек.

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Война в Украине