За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему , - ВСУ

Ситуация на фронте и российская атака дронами

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в Донецкой области и в западной части Запорожской области.

С вечера накануне и ночью 1 марта российские террористы вновь атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве были слышны взрывы на фоне атаки БпЛА.

В результате атаки на Харьков было повреждено медицинское учреждение, а в Одесском районе из-за удара дрона погиб человек.

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