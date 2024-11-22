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За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 13 ББМ, - ЗСУ

Фото: росіяни зазнають великих втрат у живій силі й техніки на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 21 на 22 листопада, російська армія втратила на фронті 1050 солдатів, 8 крилатих ракет і 32 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 728 300 (+1050) осіб ліквідовано;
  • танків - 9399 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 156 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 20 736 (+5) од.;
  • РСЗВ - 1254 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1004 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 260 (+1)  од.;
  • крилатих ракет - 2764 (+8) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 29 777 (+32) од.;
  • спеціальної техніки - 3675 (+1) од.

Ситуація на фронті й атака дронами

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в районі Вугледару, але росіяни мали успіх біля Великої Новосілки у Донецькій області.

Вночі армія РФ вкотре запустила в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Згодом у Сумах пролунали потужні вибухи. Внаслідок потрапляння дрона у житловий будинок загинули двоє місцевих жителів.

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