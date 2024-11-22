За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 13 ББМ, - ЗСУ

Ситуація на фронті й атака дронами

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в районі Вугледару, але росіяни мали успіх біля Великої Новосілки у Донецькій області.

Вночі армія РФ вкотре запустила в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Згодом у Сумах пролунали потужні вибухи. Внаслідок потрапляння дрона у житловий будинок загинули двоє місцевих жителів.

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