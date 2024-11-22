За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 13 ББМ, - ЗСУ
Фото: росіяни зазнають великих втрат у живій силі й техніки на фронті (Getty Images)
За добу з 21 на 22 листопада, російська армія втратила на фронті 1050 солдатів, 8 крилатих ракет і 32 одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 728 300 (+1050) осіб ліквідовано;
- танків - 9399 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 19 156 (+13) од.;
- артилерійських систем - 20 736 (+5) од.;
- РСЗВ - 1254 (+1) од.;
- засоби ППО - 1004 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 260 (+1) од.;
- крилатих ракет - 2764 (+8) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 29 777 (+32) од.;
- спеціальної техніки - 3675 (+1) од.
Ситуація на фронті й атака дронами
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в районі Вугледару, але росіяни мали успіх біля Великої Новосілки у Донецькій області.
Вночі армія РФ вкотре запустила в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".
Згодом у Сумах пролунали потужні вибухи. Внаслідок потрапляння дрона у житловий будинок загинули двоє місцевих жителів.
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