За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 13 ББМ, - ВСУ

За сутки с 21 на 22 ноября, российская армия потеряла на фронте 1050 солдат, 8 крылатых ракет и 32 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и атака дронами

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в районе Угледара, но россияне имели успех у Великой Новоселки в Донецкой области.

Ночью армия РФ в очередной раз запустила в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Позже в Сумах прогремели мощные взрывы. В результате попадания дрона в жилой дом погибли двое местных жителей.

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