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За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 13 ББМ, - ВСУ

Пятница 22 ноября 2024 07:53
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За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 13 ББМ, - ВСУ Фото: россияне несут большие потери в живой силе и технике на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 21 на 22 ноября, российская армия потеряла на фронте 1050 солдат, 8 крылатых ракет и 32 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 728 300 (+1050) человек ликвидировано;
  • танков - 9399 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 156 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 20 736 (+5) ед;
  • РСЗО - 1254 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1004 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 260 (+1) ед;
  • крылатых ракет - 2764 (+8) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 777 (+32) ед;
  • специальной техники - 3675 (+1) ед.

За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 13 ББМ, - ВСУ

Ситуация на фронте и атака дронами

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в районе Угледара, но россияне имели успех у Великой Новоселки в Донецкой области.

Ночью армия РФ в очередной раз запустила в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Позже в Сумах прогремели мощные взрывы. В результате попадания дрона в жилой дом погибли двое местных жителей.

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