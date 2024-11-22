За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 13 ББМ, - ВСУ
Фото: россияне несут большие потери в живой силе и технике на фронте (Getty Images)
За сутки с 21 на 22 ноября, российская армия потеряла на фронте 1050 солдат, 8 крылатых ракет и 32 единицы автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 728 300 (+1050) человек ликвидировано;
- танков - 9399 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 19 156 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 20 736 (+5) ед;
- РСЗО - 1254 (+1) ед;
- средства ПВО - 1004 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 260 (+1) ед;
- крылатых ракет - 2764 (+8) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 777 (+32) ед;
- специальной техники - 3675 (+1) ед.
Ситуация на фронте и атака дронами
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в районе Угледара, но россияне имели успех у Великой Новоселки в Донецкой области.
Ночью армия РФ в очередной раз запустила в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".
Позже в Сумах прогремели мощные взрывы. В результате попадания дрона в жилой дом погибли двое местных жителей.
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