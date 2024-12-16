За добу 228 боїв, найбільше ворог атакував на Времівському напрямку, - Генштаб

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено один інший важливий об’єкт загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни 10 разів атакували в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбито чотири атаки неподалік Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів в напрямку поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії.

На Сіверському напрямку 34 боєзіткнення відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбито чотири атаки у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку зупинено 32 атаки поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Піщане та Новооленівка.

На Курахівському напрямку ворог 32 рази атакував в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.

На Времівському напрямку росіяни 35 разів атакували в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського й не тільки.

На Придніпровському напрямку відбито п'ять атак.

В Курській області Сили оборони відбили 38 ворожих атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше 763 тисяч одиниць живої сили. За минулу добу її втрати склали: