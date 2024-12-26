За сутки 217 боев, больше всего враг давил на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 25 декабря, на фронте состоялось 217 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления и пункт управления БпЛА противника", - пишет Генштаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне три раза атаковали в районе Волчанска.

На Купянском направлении состоялось семь атак врага неподалеку Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.

На Лиманском направлении россияне атаковали 26 раз вблизи Новоегоровки, Копанок, Зеленого Гая, Макеевки, Тернов, Ямполовки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки.

На Северском направлении отбиты две атаки в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении отражено 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении отражено 57 атак врага в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Покровск и не только.

На Кураховском направлении враг атаковал 31 раз. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное.

На Времовском направлении россияне совершили 35 штурмов в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Большой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении отбиты две атаки в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг атаковал трижды.

В Курской области Силы обороны отбили 26 штурмовых действий захватчиков, одно боестолкновение еще не завершено.

Потери России в войне

За прошедшие сутки потери России составили 1540 единиц живой силы. Также Силы обороны уничтожили: