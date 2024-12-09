За добу 191 бойове зіткнення, половина боїв відбулась на двох напрямках, - Генштаб

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві наземні станції управління безпілотними літальними апаратами", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга.

На Куп'янському напрямку ворог атакував вісім разів неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 28 разів поблизу Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Греківки, Надії та Макіївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бої у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили вісім атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка, Леонідівка та Щербинівка.

На Покровському напрямку зупинено 53 атаки у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке.

На Курахівському напрямку відбито 40 атак. Ворог найактивніше намагався просунутись в районах Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного й не тільки.

На Времівському напрямку зупинено 19 штурмів в районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували один раз в районі населеного пункту Нестерянка.

На Придніпровському напрямку зупинено сім ворожих атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила 754 590 військових. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 540 терористів, а 680 отримали поранення. Зокрема було знищено: