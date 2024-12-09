Втрати РФ з 2022 року складають майже 755 000 солдатів, - Генштаб
Фото: протягом доби ЗСУ знищили 18 ББМ, 22 БпЛА та 24 одиниці автотехніки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
За останню добу з 8 на 9 грудня втрати ворога на фронті склали 1220 солдатів. Всього з початку повномасштабної війні проти України Росія втратила 754 590 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 754 590 (+1220) осіб;
- танків - 9519 од.;
- бойових броньованих машин - 19 589 (+18) од.;
- артилерійських систем - 21 061 (+3) од.;
- РСЗВ - 1253 од.;
- засоби ППО - 1023 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 20 093 (+22) од.;
- крилатих ракет - 2859 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 30 989 (+24) од.;
- спеціальної техніки - 3636 (+1) од.
Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія за час наступів восени 2024 року втратила приблизно 125 800 солдатів. За підрахунками аналітиків, противник втрачав приблизно 53 військових за кілометр захопленої території.
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