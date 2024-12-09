Втрати РФ з 2022 року складають майже 755 000 солдатів, - Генштаб

За останню добу з 8 на 9 грудня втрати ворога на фронті склали 1220 солдатів. Всього з початку повномасштабної війні проти України Росія втратила 754 590 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія за час наступів восени 2024 року втратила приблизно 125 800 солдатів. За підрахунками аналітиків, противник втрачав приблизно 53 військових за кілометр захопленої території.

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