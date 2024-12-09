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Втрати РФ з 2022 року складають майже 755 000 солдатів, - Генштаб

Понеділок 09 грудня 2024 07:55
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Втрати РФ з 2022 року складають майже 755 000 солдатів, - Генштаб Фото: протягом доби ЗСУ знищили 18 ББМ, 22 БпЛА та 24 одиниці автотехніки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 8 на 9 грудня втрати ворога на фронті склали 1220 солдатів. Всього з початку повномасштабної війні проти України Росія втратила 754 590 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 754 590 (+1220) осіб;
  • танків - 9519 од.;
  • бойових броньованих машин - 19 589 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 21 061 (+3) од.;
  • РСЗВ - 1253 од.;
  • засоби ППО - 1023 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 20 093 (+22) од.;
  • крилатих ракет - 2859 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 30 989 (+24) од.;
  • спеціальної техніки - 3636 (+1) од.

Втрати РФ з 2022 року складають майже 755 000 солдатів, - Генштаб

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія за час наступів восени 2024 року втратила приблизно 125 800 солдатів. За підрахунками аналітиків, противник втрачав приблизно 53 військових за кілометр захопленої території.

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