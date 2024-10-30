За добу 175 боїв. половина з них відбулась на двох напрямках, - Генштаб
Протягом минулої доби, 29 жовтня, на лінії бойового зіткнення відбулось 175 боїв. Половина боєзіткнень була зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищено одну артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового й не тільки.
На Лиманському напрямку окупанти атакували 15 разів неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.
На Сіверському напрямку ворог 13 разів штурмовав в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки й Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька, та Щербинівки.
На Покровському напрямку відбито 43 атаки у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр. Найбільше ворог тиснув поблизу населеного пункту Промінь.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка.
На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського.
На Придніпровському напрямку росіяни атакували чотири рази.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 693 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1560 окупантів та знищили:
- 8 танків;
- 29 бойових броньованих машин;
- 38 артилерійських систем й не тільки.
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