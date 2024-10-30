За добу 175 боїв. половина з них відбулась на двох напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби, 29 жовтня, на лінії бойового зіткнення відбулось 175 боїв. Половина боєзіткнень була зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищено одну артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового й не тільки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 15 разів неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог 13 разів штурмовав в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки й Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька, та Щербинівки.

На Покровському напрямку відбито 43 атаки у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр. Найбільше ворог тиснув поблизу населеного пункту Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського.

На Придніпровському напрямку росіяни атакували чотири рази.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 693 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1560 окупантів та знищили: