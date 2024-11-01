За сутки 170 боев. Больше всего враг атаковал на Кураховском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки, 31 октября, на линии фронта состоялось 170 боев. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг штурмовал три раза в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и не только.
На Лиманском направлении россияне атаковали 21 раз. Пытались продвинуться вблизи Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.
На Торецком направлении россияне трижды атаковали неподалеку Торецка.
На Покровском направлении отбито 35 атак в районах Луча, Лисовки и Вишневого.
На Кураховском направлении враг атаковал 60 раз. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.
На Времовском направлении отбито пять атак. Россияне активно задействовали штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг атаковал четыре раза.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 696 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1460 террористов, а также уничтожили:
- 6 танков;
- 20 боевых бронированных машин;
- 26 артиллерийских систем не только.
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