За добу 166 боїв. Генштаб показав карти бойових дій

Протягом минулої доби, 20 березня, на фронті відбулось 166 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби, склад боєприпасів та одну ворожу понтонну переправу", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак загарбників в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази в напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок та Надії.

Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки, а також у напрямках Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок та в бік Олександро-Шультиного і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку зупинено 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка й не тільки.

Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у бік Шевченко та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази атакували у бік Щербаків і Степового.

На Курському напрямку ворог здійснив 18 атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 900 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1330 солдатів. Також Сили оборони знищили: