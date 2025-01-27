За добу 166 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 26 січня, на фронті відбулось 166 бойових зіткнень. Майже половина боїв зафіксована на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбулось 11 ворожих атак неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 15 атак поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське.

На Краматорському напрямку зафіксовано 21 боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 78 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь й не тільки.

На Новопавлівському напрямку росіяни 12 разів штурмували поблизу Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Новосілки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну атаку позицій наших військ, отримав відсіч.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі складають більше 831 тисячі одиниць. Лише за минулу добу ворог втратив ще 1430 військових. Також за вчорашній день Сили оборони знищили: