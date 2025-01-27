За сутки 166 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

За прошедшие сутки, 26 января, на фронте состоялось 166 боевых столкновений. Почти половина боев зафиксирована на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и техники и еще один другой важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении состоялось 11 вражеских атак неподалеку Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 15 атак вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка и Торское.

На Краматорском направлении зафиксировано 21 боестолкновение в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 78 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч и не только.

На Новопавловском направлении россияне 12 раз штурмовали вблизи Константинополя, Разлива, Раздольного, Новоселки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную атаку позиций наших войск, получил отпор.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери России в живой силе составляют более 831 тысячи единиц. Только за минувшие сутки враг потерял еще 1430 военных. Также за вчерашний день Силы обороны уничтожили: