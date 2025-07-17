За добу 160 зіткнень, ворог атакував на десяти напрямках: карта бойових дій

Протягом минулої доби, 16 липня, на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника", - пише Генштаб.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки.
На Сіверському напрямку, в районі Григорівки та у бік Виїмки, противник чотири рази атакував.
На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 1,038 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1190 осіб. Також Сили оборони уразили:
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