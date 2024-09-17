За добу 157 боїв. Генштаб розповів про оновлену ситуацію на фронті

Втрати росіян

За добу 16 вересня українські захисники завдали відчутних втрат російській армії, знищивши 1020 військових окупантів. Крім того, було ліквідовано два танки, шість бойових броньованих машин та шість артилерійських систем, що суттєво послабило вогневу міць ворога.

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