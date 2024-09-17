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За сутки 157 боев. Генштаб рассказал об обновленной ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Российские войска нанесли 84 авиаудара, выпустив 127 управляемых авиабомб (УАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Противник также совершил 4030 артиллерийских обстрелов, в том числе 135 - из реактивных систем залпового огня. Наибольшая активность наблюдалась в районах Шалигино, Купянска, Покровска, Угледара и Часового Яра.

Украинские силы обороны продолжают наносить врагу ощутимые потери. Авиация и ракетные войска осуществили восемь ударов по местам скопления российских войск, двум радиолокационным станциям и важным объектам оккупантов.

В частности, на Харьковском направлении зафиксировано два боевых столкновения вблизи Волчанска, а на Купянском направлении произошло 11 атак. На Лиманском направлении враг совершил 21 штурм, а на Торецком направлении - 19 атак с поддержкой авиации.

Наиболее активные бои продолжались на Покровском и Кураховском направлениях, где украинские войска отбили 40 и 42 атаки соответственно.

Украинские защитники успешно сдерживают наступательные действия врага, нанося значительные потери в живой силе и технике.

Потери россиян

За сутки 16 сентября украинские защитники нанесли ощутимые потери российской армии, уничтожив 1020 военных оккупантов. Кроме того, были ликвидированы два танка, шесть боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем, что ослабило огневую мощь врага.

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