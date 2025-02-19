За добу 156 боїв, найбільша активність на Покровському напрямку, - Генштаб

За минулу добу українські військові відбили 156 атак російських військ та завдали ворогу значних втрат. Знищено 1300 окупантів, десятки одиниць техніки та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Російські війська завдали трьох ракетних та 94 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 144 керовані авіабомби. Крім того, здійснено понад 5600 обстрілів, з яких 89 - із реактивних систем залпового вогню. Для атак залучено 2386 дронів-камікадзе.
Під ворожий вогонь потрапили населені пункти Грем’ячка, Ромашкове, Марчихина Буда, Черкаська Лозова, Гуляйполе, Залізничне та П’ятихатки.
"Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкта російських загарбників", - пише Генштаб.
Українські захисники продовжують стримувати ворога та нищити його живу силу й техніку.
За добу з 18 на 19 лютого російська армія втратила 1300 військових у війні проти України. Українські захисники також знищили 72 артилерійські системи, 175 безпілотників та 146 одиниць автотехніки.
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