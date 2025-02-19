За добу 156 боїв, найбільша активність на Покровському напрямку, - Генштаб

Російські війська завдали трьох ракетних та 94 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 144 керовані авіабомби. Крім того, здійснено понад 5600 обстрілів, з яких 89 - із реактивних систем залпового вогню. Для атак залучено 2386 дронів-камікадзе.

Під ворожий вогонь потрапили населені пункти Грем’ячка, Ромашкове, Марчихина Буда, Черкаська Лозова, Гуляйполе, Залізничне та П’ятихатки.

"Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкта російських загарбників", - пише Генштаб.



Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на напрямках:

Харківський напрямок: Відбито дві атаки в районах Малої Шапківки та Тополі.

Відбито дві атаки в районах Малої Шапківки та Тополі. Куп’янський напрямок: 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Лиманський напрямок: Відбито 12 атак ворога в районах Копанок, Макіївки, Новолюбівки та Ямполівки.

Відбито 12 атак ворога в районах Копанок, Макіївки, Новолюбівки та Ямполівки. Сіверський напрямок: Чотири ворожі атаки відбиті біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

Чотири ворожі атаки відбиті біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Краматорський напрямок: Три спроби прориву ворога зупинені поблизу Васюківки та Олександро-Шультиного.

Три спроби прориву ворога зупинені поблизу Васюківки та Олександро-Шультиного. Торецький напрямок: Окупанти 18 разів намагалися просунутися в районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки.

Окупанти 18 разів намагалися просунутися в районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки. Покровський напрямок: Відбито 50 атак у районах Тарасівки, Водяного Другого, Малинівки, Проміня, Піщаного, Котлиного, Новоолександрівки та інших населених пунктів.

Відбито 50 атак у районах Тарасівки, Водяного Другого, Малинівки, Проміня, Піщаного, Котлиного, Новоолександрівки та інших населених пунктів. Новопавлівський напрямок: Ворог здійснив 17 спроб прориву.

Ворог здійснив 17 спроб прориву. Гуляйпільський напрямок: 14 атак окупантів відбиті біля Новосілки та Новополя.

14 атак окупантів відбиті біля Новосілки та Новополя. Оріхівський напрямок: 6 штурмів відбиті поблизу Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків.

6 штурмів відбиті поблизу Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків. Придніпровський напрямок: Активних бойових дій не зафіксовано.

Активних бойових дій не зафіксовано. Курський напрямок: Противник провів 10 штурмів, здійснив 35 авіаударів, 502 обстріли, використав 44 керовані авіабомби.

Противник провів 10 штурмів, здійснив 35 авіаударів, 502 обстріли, використав 44 керовані авіабомби. Волинський та Поліський напрямки: Без змін, ознак формування наступальних угруповань немає.

Українські захисники продовжують стримувати ворога та нищити його живу силу й техніку.