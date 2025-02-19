За сутки 156 боев, наибольшая активность на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные отбили 156 атак российских войск и нанесли врагу значительные потери. Уничтожено 1300 оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наTelegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Российские войска нанесли три ракетных и 94 авиационных удара, использовав четыре ракеты и 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, осуществлено более 5600 обстрелов, из которых 89 - из реактивных систем залпового огня. Для атак привлечено 2386 дронов-камикадзе.
Под вражеский огонь попали населенные пункты Гремячка, Ромашково, Марчихина Буда, Черкасская Лозовая, Гуляйполе, Железнодорожное и Пятихатки.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских систем, четыре пункта управления, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Украинские защитники продолжают сдерживать врага и уничтожать его живую силу и технику.
За сутки с 18 на 19 февраля российская армия потеряла 1300 военных в войне против Украины. Украинские защитники также уничтожили 72 артиллерийские системы, 175 беспилотников и 146 единиц автотехники.
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