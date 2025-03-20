За добу 155 зіткнень. Генштаб показав карту бойових дій
Протягом минулої доби, 19 березня, на фронті відбулось 155 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕБ та ще одну важливу ціль російських загарбників", - пише Генштаб.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу Ямполівки та в напрямках населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.
Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорському напрямку ворог вчинив чотири атаки у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.
На Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.
На Покровському напрямку впродовж минулої доби Сили оборони зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине й не тільки.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.
Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в напрямку Новополя.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.
На Курському напрямку українські воїни відбили 22 атаки загарбників.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни ворог втратив більше 899 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добув його втрати росіян склали ще 1,4 тисячі солдатів. Також Сили оборони знищили:
- 13 танків;
- 38 бойових броньованих машин;
- 43 артилерійські системи;
- 2 РСЗВ й не тільки.
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