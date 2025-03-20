За сутки 155 столкновений. Генштаб показал карту боевых действий
За прошедшие сутки, 19 марта, на фронте состоялось 155 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭБ и еще одну важную цель российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг пять раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Двуречной.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак оккупантов недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз вблизи Ямполовки и в направлениях населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина.
На Северском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.
Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорском направлении враг совершил четыре атаки в районах Александро-Шультино, Миньковки и Новомаркового.
На Торецком направлении враг 21 раз атаковал возле Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.
На Покровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Котлино и не только.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя.
Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в направлении Новополя.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Степного и в направлении населенных пунктов Лобково и Щербаки.
На Курском направлении украинские воины отбили 22 атаки захватчиков.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны враг потерял более 899 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки его потери россиян составили еще 1,4 тысячи солдат. Также Силы обороны уничтожили:
- 13 танков;
- 38 боевых бронированных машин;
- 43 артиллерийские системы;
- 2 РСЗО и не только.
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