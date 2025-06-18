За добу 155 бойових зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Протягом дня російські війська завдали 5 ракетних і 23 авіаційних удари, застосувавши сім ракет і скинувши 33 керовані авіаційні бомби. Крім цього, ворог залучив 1138 дронів-камікадзе та здійснив 4599 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби українські захисники відбили 28 штурмів окупантів. Крім того, ворог завдав п'ять авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції підрозділів ЗСУ поблизу населених пунктів Кам'янка та Довгеньке.

На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі населеного пункту Степова Новоселівка, але отримав відсіч.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Липового та в бік Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового та Серебрянського лісу. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили три ворожі штурми. Окупанти намагалися просуватися в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог 10 разів штурмував українські позиції в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки. Бійці ЗСУ відбили всі атаки противника.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів ішли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та в напрямку Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру. Сили оборони зупинили 14 ворожих атак, бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка. Досі триває одне боєзіткнення.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 166 окупантів, із них 101 – безповоротно. Також українські воїни знищили сім автомобілів, 12 мотоциклів, сім БпЛА, шість антен управління БпЛА; пошкоджено бойову броньовану машину, мотоцикл та чотири гармати окупантів", - повідомили військові.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Одне бойове зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили дві наступальні операції ворога поблизу Малинівки. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Успенівка, Малинівка, Ольгівка, Полтавка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаудару в районі населеного пункту Кам'янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів у районі Антонівського мосту.

На решті напрямків - без особливих змін.