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За сутки 155 боестолкновений: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Иллюстративное фото: ситуация на фронте 17 июня (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С начала суток на фронте произошло 155 боевых столкновений. Российские войска активно штурмуют позиции украинских защитников на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение дня российские войска нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, применив семь ракет и сбросив 33 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, враг привлек 1138 дронов-камикадзе и осуществил 4599 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские защитники отразили 28 штурмов оккупантов. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, а также осуществил 211 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Каменка и Долгенькое.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка, но получил отпор.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Липового и в направлении Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отбили три вражеских штурма. Оккупанты пытались продвигаться в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении враг 10 раз штурмовал украинские позиции в направлении Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки. Бойцы ВСУ отбили все атаки противника.

На Торецком направлении россияне 15 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дылеевки и в направлении Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра. Силы обороны остановили 14 вражеских атак, бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Удачное, Муравка, Орехово, Новопавловка и Алексеевка. Продолжается одно боестолкновение.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 166 оккупантов, из них 101 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь автомобилей, 12 мотоциклов, семь БПЛА, шесть антенн управления БПЛА; повреждены боевая бронированная машина, мотоцикл и четыре пушки оккупантов", - сообщили военные.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле, Богатырь и в районе Запорожья, Мирного и Шевченко. Одно боевое столкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили две наступательные операции врага вблизи Малиновки. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка, Ольговка, Полтавка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиаудар в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Потери врага на фронте

Напомним, 17 июня потери россиян на фронте в Украине составили еще 1060 солдат. Общие потери в живой силе достигли приблизительно 1 006 120 личного состава.

Украинским защитникам удалось уничтожить 20 артиллерийских систем и одну единицу РСЗО.

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