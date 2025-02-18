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За добу 139 боїв, половина відбулась на двох напрямках, - Генштаб

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби на фронті відбулось 139 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському, а також Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників", - пише Генштаб. 

Ситуація на напрямках 

На Харківському напрямку росіяни намагались двічі просунутись в районі Вовчанська. 

На Куп'янському напрямку відбулось десять ворожих атак неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів поблизу Зарічного та Ямполівки.

 

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку ворог атакував  в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили шість атак в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Торецька.

На Покровському напрямку ворог 55 разів атакував в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного й не тільки. 

На Новопавлівському напрямку відбито 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

 

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

В Курській області українські воїни відбили 13 атак загарбників.

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 861 тисячі одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще близько 1170 російських терористів. Також було знищено: 

  • 12 танків; 
  • 12 бойових броньованих машин; 
  • 53 артилерійські системи й не тільки. 

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