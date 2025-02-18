За добу 139 боїв, половина відбулась на двох напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулось 139 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському, а також Новопавлівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку росіяни намагались двічі просунутись в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку відбулось десять ворожих атак неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.
На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів поблизу Зарічного та Ямполівки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Сіверському напрямку ворог атакував в районі населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку росіяни здійснили шість атак в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Торецька.
На Покровському напрямку ворог 55 разів атакував в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного й не тільки.
На Новопавлівському напрямку відбито 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Оріхівському напрямку захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.
В Курській області українські воїни відбили 13 атак загарбників.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 861 тисячі одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще близько 1170 російських терористів. Також було знищено:
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