За сутки 139 боев, половина состоялась на двух направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте состоялось 139 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском, а также Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, шесть средств ракетных войск и артиллерии и пять средств РЭБ/РЛС захватчиков", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении россияне пытались дважды продвинуться в районе Волчанска.
На Купянском направлении состоялось десять вражеских атак недалеко от населенных пунктов Тополя, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосиново.
На Лиманском направлении россияне атаковали шесть раз вблизи Заречного и Ямполовки.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Северском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении россияне совершили шесть атак в районе Часового Яра.
На Торецком направлении Силы обороны отбили 5 атак возле Торецка.
На Покровском направлении враг 55 раз атаковал в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного и не только.
На Новопавловском направлении отбито 23 атаки захватчиков в районе Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Ореховском направлении защитники отбили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.
В Курской области украинские воины отбили 13 атак захватчиков.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 861 тысячи единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще около 1170 российских террористов. Также было уничтожено:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.