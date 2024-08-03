UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За добу 1170 військових. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 2 серпня, Росія у війні в Україні втратила 1170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 артсистем, 52 дрони та 27 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 581760 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків – 8406 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 16238 (+27) од.;
  • артилерійських систем – 16217 (+56) од.;
  • РСЗВ – 1135 (+1) од.;
  • засоби ППО – 908 (+1) од.;
  • літаків – 363 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52) од.;
  • крилаті ракети – 2410 (+3), од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од.;
  • спеціальна техніка - 2723 (+4) од.

Ситуація на фронті

На вечір 2 серпня Генштаб повідомляв, що на фронті сталося 102 бойові зіткнення. "Гаряча" ситуація залишається на Покровському напрямку, там ЗСУ відбили 27 атак супротивника, ще три бої тривають.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледару. Також росіяни просунулися в Нью-Йорку та Залізному, можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в Україні