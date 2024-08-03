За сутки 1170 военных. Генштаб обновил потери РФ в войне

Ситуация на фронте

На вечер 2 августа Генштаб сообщал, что на фронте произошло 102 боевых столкновения. Самая "горячая" ситуация остается на Покровском направлении, там ВСУ отразили 27 атак противника, еще три боя продолжаются.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты вышли на важную трассу возле Угледара. Также россияне продвинулись в Нью-Йорке и Железном, возможна попытка тактического окружения войск ВСУ.

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