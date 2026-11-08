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"Добряче хильнемо": Зеленський і Рютте домовилися відсвяткувати завершення війни

19:28 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський і Марк Рютте (Getty Images)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що вони з президентом України Володимиром Зеленським уже домовилися, як святкуватимуть завершення російської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pauw & De Wit.

Під час розмови з Рютте журналіст згадав документальний фільм про колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

У ньому йдеться, що Столтенберг і Зеленський "говорили, що підуть на риболовлю, коли це все закінчиться".

Після цього ведучий поцікавився, чи є у Рютте спільні плани з українським президентом на час після завершення війни.

"Так, ми нап'ємося на швейцарських Альпах. Ми сидітимемо на швейцарській горі й добряче хильнемо. Ось такий у нас план", - відповів генсек НАТО.

На додаткове запитання, чи справді вони вже домовилися про це, Рютте відповів ствердно.

Варто зазначити, що під час цього ж ток-шоу Рютте також висловив "величезне захоплення" Володимиром Зеленським і зізнався, що вони спілкуються щотижня.

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Володимир ЗеленськийНАТОМарк РюттеВійна Росії проти України