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"Хорошенько напьемся": Зеленский и Рютте договорились отпраздновать завершение войны

19:28 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский и Марк Рютте (Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что они с президентом Украины Владимиром Зеленским уже договорились о том, как будут праздновать завершение российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pauw & De Wit.

Во время разговора с Рютте журналист вспомнил документальный фильм о бывшем генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге.

Благодаря нему стало известно, что Столтенберг и Зеленский планировали пойти на рыбалку, "когда это все кончится".

После этого ведущий поинтересовался, есть ли у Рютте совместные планы с украинским президентом после окончания войны.

"Да, мы напьемся в Швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся. Вот такой у нас план", - ответил генсек НАТО.

На дополнительный вопрос, действительно ли они уже договорились об этом, Рютте ответил утвердительно.

Стоит отметить, что во время этого ток-шоу Рютте также выразил "огромный восторг" Владимиром Зеленским и признался, что они общаются каждую неделю.

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