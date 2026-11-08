"Хорошенько напьемся": Зеленский и Рютте договорились отпраздновать завершение войны

Во время разговора с Рютте журналист вспомнил документальный фильм о бывшем генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге.

Благодаря нему стало известно, что Столтенберг и Зеленский планировали пойти на рыбалку, "когда это все кончится".

После этого ведущий поинтересовался, есть ли у Рютте совместные планы с украинским президентом после окончания войны.

"Да, мы напьемся в Швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся. Вот такой у нас план", - ответил генсек НАТО.

На дополнительный вопрос, действительно ли они уже договорились об этом, Рютте ответил утвердительно.

Стоит отметить, что во время этого ток-шоу Рютте также выразил "огромный восторг" Владимиром Зеленским и признался, что они общаются каждую неделю.