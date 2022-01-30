Добровольцы терробороны смогут применять собственное оружие: какое и когда

Верховная рада на этой неделе одобрила закон, который позволяет добровольцам Сил территориальной обороны применять собственное оружие. В дальнейшем документ должны подписать спикер парламента и глава государства.
Какое оружие и в каких случаях сможет применять тероборона - в материале РБК-Украина.
В соответствии с Порядком, утвержденным Кабмином, добровольцы территориальной обороны имеют право при выполнении задач использовать личное охотничье оружие и патроны к нему. Добровольцы должны иметь разрешение на право хранения этого оружия, а также удостоверение члена формирования терробороны.
Во время переноски или перевозки охотничье оружие может быть в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра. Однако, исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны.
Добровольцы территориальной обороны могут применять личное охотничье оружие для:
Добровольцы имеют право на летальное применение личного оружия при выполнении задач в случае:
Напомним, министр обороны Алексей Резников предложил украинцам подумать над тем, как они могут помочь армии в случае нападения РФ.