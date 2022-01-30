UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Добровольцы терробороны смогут применять собственное оружие: какое и когда

Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада на этой неделе одобрила закон, который позволяет добровольцам Сил территориальной обороны применять собственное оружие. В дальнейшем документ должны подписать спикер парламента и глава государства.

Какое оружие и в каких случаях сможет применять тероборона - в материале РБК-Украина.

Какое оружие разрешили применять добровольцам

В соответствии с Порядком, утвержденным Кабмином, добровольцы территориальной обороны имеют право при выполнении задач использовать личное охотничье оружие и патроны к нему. Добровольцы должны иметь разрешение на право хранения этого оружия, а также удостоверение члена формирования терробороны.

Во время переноски или перевозки охотничье оружие может быть в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра. Однако, исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны.

Когда можно применять охотничье оружие

Добровольцы территориальной обороны могут применять личное охотничье оружие для:

  • защиты гражданских лиц или гражданских объектов;
  • отражение нападения или предотвращение угрозы нападения на объекты;
  • освобождения захваченных военных или гражданских объектов;
  • уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств агрессора;
  • задержания, разоружения или обезвреживания агрессоров;
  • прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
  • прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований членов терробороны;
  • прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для сил терробороны или других лиц.

Добровольцы имеют право на летальное применение личного оружия при выполнении задач в случае:

  • самообороны;
  • выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины;
  • осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

Напомним, министр обороны Алексей Резников предложил украинцам подумать над тем, как они могут помочь армии в случае нападения РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину