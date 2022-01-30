Добровольці тероборони зможуть застосовувати власну зброю: яку та коли

Верховна рада цього тижня схвалила закон, який дозволяє добровольцям Сил територіальної оборони застосовувати власну зброю. Надалі документ повинні підписати спікер парламенту та глава держави.
Яку зброю та в яких випадках зможе застосовувати тероборона - в матеріалі РБК-Україна.
Відповідно до порядку, затвердженого Кабміном, добровольці територіальної оборони мають право під час виконання завдань використовувати особисту мисливську зброю та набої до неї. Добровольці повинні мати дозвіл на право зберігання цієї зброї, а також посвідчення члена формування тероборони.
Під час перенесення або перевезення мисливська зброя може бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром. Однак виключно під час виконання ними завдань територіальної оборони.
Добровольці територіальної оборони можуть застосовувати особисту мисливську зброю для:
Добровольці мають право на летальне застосування особистої зброї під час виконання завдань у випадку:
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков запропонував українцям подумати над тим, як вони можуть допомогти армії у разі нападу РФ.