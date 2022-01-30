Добровольці тероборони зможуть застосовувати власну зброю: яку та коли

Яку зброю дозволили застосовувати добровольцям

Відповідно до порядку, затвердженого Кабміном, добровольці територіальної оборони мають право під час виконання завдань використовувати особисту мисливську зброю та набої до неї. Добровольці повинні мати дозвіл на право зберігання цієї зброї, а також посвідчення члена формування тероборони.

Під час перенесення або перевезення мисливська зброя може бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром. Однак виключно під час виконання ними завдань територіальної оборони.

Коли можна застосовувати мисливську зброю

Добровольці територіальної оборони можуть застосовувати особисту мисливську зброю для:

захисту цивільних осіб або цивільних об'єктів;

відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об'єкти;

звільнення захоплених військових або цивільних об'єктів;

знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів агресора;

затримання, роззброєння або знешкодження агресорів;

припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;

припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог членів тероборони;

припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку для сил тероборони чи інших осіб.

Добровольці мають право на летальне застосування особистої зброї під час виконання завдань у випадку: