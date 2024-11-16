Добровольці "Українського легіону" в Польщі склали присягу

Нагадаємо, кілька днів тому в Генеральному консульстві України в Любліні, перші добровольці підписали контакт на проходження служби в "Українському легіоні". Повідомлялося, що після церемонії вони вирушать на полігон Збройних сил Польщі.

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