Добровольцы "Украинского легиона" в Польше приняли присягу

Напомним, несколько дней назад в Генеральном консульства Украины в Люблине, первые добровольцы подписали контакт на прохождение службы в "Украинском легионе". Сообщалось, что после церемонии они отправятся на полигон Вооруженных сил Польши.

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