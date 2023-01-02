Держзрада. Справу Сальдо та ще двох колаборантів із Херсона відправили до суду

За даними відомства, до суду направлено обвинувальні акти щодо окупаційного "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника та так званого "голови Херсонської міської адміністрації".

"Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України)", - сказано в повідомленні.

Прокурорам вдалося встановити, що один із підозрюваних перейшов на бік ворога ще до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Депутат Херсонської міської ради добровільно зайняв псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Брав участь у засіданні так званого Комітету порятунку Херсонщини "За мир і порядок", створеного на підтримку окупаційних дій держави-агресора. Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до РФ", – повідомили у прокуратурі.

Другий обвинувачений добровільно зайняв псевдопосаду "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю". Крім цього, він з перших днів окупації особисто допомагав загарбникам та займався проведенням підривної діяльності проти України. Чиновник закликав місцевих жителів підтримувати росіян, брав участь у проросійських акціях та мітингах, виступав за ухвалення російського громадянства.

"Ще один обвинувачений, маючи проросійські погляди, погодився сприяти представникам країни-агресора. Він зайняв псевдопосаду голови Херсонської міської адміністрації", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Повідомляється, що двоє з колаборантів перебувають у розшуку.

Досудове розслідування з кримінальних проваджень здійснювалося Управлінням СБУ у Херсонській області.