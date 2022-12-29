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"Зливали" дані про місцезнаходження ЗСУ. У Слов'янську затримали двох громадян

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Слов'янськ, Четвер 29 грудня 2022 14:57
"Зливали" дані про місцезнаходження ЗСУ. У Слов'янську затримали двох громадян Фото: у Слов'янську затримали двох громадян, які "зливали" дані про місцезнаходження ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохоронці затримали двох мешканців Слов'янська за поширення місця розташування підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офісу генпрокурора.

"У липні 2022 року двоє громадян збирали дані про місцезнаходження військовослужбовців та техніки ЗСУ у Слов'янську. Чоловік уточнював інформацію та координати на місцевості, а жінка, використовуючи додатки та месенджер, надсилала відомості на телефон російського мобільного оператора", - розповіли в ОДП.

Прокуратура передала до суду обвинувальні акти за фактами поширення інформації щодо розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Наразі підозрювані чекають на вирок суду під вартою.

&quot;Зливали&quot; дані про місцезнаходження ЗСУ. У Слов'янську затримали двох громадян

Фото: затримані мешканці Слов'янська (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Києві колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці у тимчасово окуповану Луганську область.

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