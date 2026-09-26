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Добропілля залишається під контролем ЗСУ: "Азов" відповів на заяви РФ про оточення міста

12:56 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Добропілля залишається під контролем ЗСУ: "Азов" відповів на заяви РФ про оточення міста Фото: українські військові (Getty Images)
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Добропілля залишається під контролем Сил оборони України, попри заяви Росії про нібито оточення міста та успіхи її військ на цьому напрямку.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

У "Азові" заявили, що плани російського військово-політичного керівництва на осінь передбачають оточення Добропілля. Водночас, за даними українських військових, місто залишається під контролем Сил оборони.

"Місто Добропілля залишається під контролем Сил оборони", - наголосили у 1-му корпусі НГУ.

За даними військових, російські штурмові групи намагаються проникати до міжпозиційного простору на підступах до міста. Українські захисники виявляють такі групи та знищують їх.

В "Азові" також зазначили, що російські заяви про ситуацію навколо Добропілля не відповідають реальному стану справ.

У корпусі закликали стежити за офіційними повідомленнями Сил оборони України та не поширювати інформацію з російських пропагандистських ресурсів.

Нагадаємо, на початку серпня українські підрозділи провели операцію, під час якої зірвали спробу російських військ вийти на логістичні шляхи для оточення Дружківки та удару в напрямку Добропілля.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), 24 та 25 вересня російські війська продовжували наступальні дії на Костянтинівському напрямку, але підтвердженого просування не мали. Водночас окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Добропілля.

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