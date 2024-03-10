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У Добропіллі через атаку дронів є жертви, а у Мирнограді виросла кількість постраждалих

Добропілля, Неділя 10 березня 2024 13:30
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У Добропіллі через атаку дронів є жертви, а у Мирнограді виросла кількість постраждалих Фото: у Мирнограді виросла кількість постраждалих через обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти дронами-камікадзе атакували Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

В ніч на 10 березня загарбники ударили "Шахедами" по Добропіллю. Зранку під завалами будинку рятувальники виявили тіла двох жертв.

Крім того, зранку росіяни обстріляли з артилерії Часів Яр. Внаслідок атаки загинув 66-річний чоловік.

У Мирнограді через російський обстріл збільшилася кількість постраждалих. Поранення отримали 12 осіб, усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Що цьому передувало

Сьогодні вночі російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляє, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.

Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.

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