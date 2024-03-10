В Доброполье из-за атаки дронов есть жертвы, а в Мирнограде выросло количество пострадавших

Российские оккупанты дронами-камикадзе атаковали Доброполье Донецкой области. В результате атаки есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

В ночь на 10 марта захватчики ударили "Шахедами" по Доброполью. Утром под завалами дома спасатели обнаружили тела двух жертв.

Кроме того, утром россияне обстреляли из артиллерии Часов Яр. В результате атаки погиб 66-летний мужчина.

В Мирнограде из-за российских обстрелов увеличилось количество пострадавших. Ранения получили 12 человек, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Что этому предшествовало

Сегодня ночью российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщают, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.

В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.

Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.