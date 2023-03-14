UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Добрий знак. Росіяни вірять, що Україна почне контрнаступ, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вже перейшли в оборону, намагаючись підготуватися до контрнаступу України. Це добрий знак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони України Олексія Резнікова на спільній пресконференції з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен.

За його словами, російські окупанти добре навчаються, вони вже сидять в обороні. Вороги риють окопи, готують фортифікаційні укріплення. Це, зокрема, відбувається й у тимчасово окупованому Криму.

"Це означає, що росіяни готуються до захисту. Росіяни вірять, що українці підуть у контрнаступ, і це добрий знак. Ми вже створюємо майбутнє, вони вже програли. Раз вони вже перейшли в захист, то вони вже програли цю війну", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни викопали вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів.

Також ми писали, що ворожі окопи помітили і вздовж траси Маріуполь - Донецьк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРосійська ФедераціяОлексій РезніковокопиВійна Росії проти України