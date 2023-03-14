Добрий знак. Росіяни вірять, що Україна почне контрнаступ, - Резніков

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони України Олексія Резнікова на спільній пресконференції з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен.

За його словами, російські окупанти добре навчаються, вони вже сидять в обороні. Вороги риють окопи, готують фортифікаційні укріплення. Це, зокрема, відбувається й у тимчасово окупованому Криму.

"Це означає, що росіяни готуються до захисту. Росіяни вірять, що українці підуть у контрнаступ, і це добрий знак. Ми вже створюємо майбутнє, вони вже програли. Раз вони вже перейшли в захист, то вони вже програли цю війну", - наголосив Резніков.