Хороший знак. Россияне верят, что Украина начнет контрнаступление, - Резников

Российские оккупанты уже перешли в оборону, пытаясь подготовится к контрнаступлению Украины. Это хороший знак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной пресс-конференции с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен.
По его словам, российские оккупанты хорошо учатся, поэтому они уже сидят в обороне. Враги роют окопы, готовят фортификационные укрепления. Это, в том числе, происходит и во временно оккупированном Крыму.
"Это значит, что россияне готовятся к защите. Россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление, и это хороший знак. Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну", - подчеркнул Резников.
Напомним, ранее стало известно, что россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов.
Также мы писали, что вражеские окопы заметили и вдоль трассы Мариуполь - Донецк.
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