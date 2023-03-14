RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хороший знак. Россияне верят, что Украина начнет контрнаступление, - Резников

Фото: Алексей Резников, минстр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты уже перешли в оборону, пытаясь подготовится к контрнаступлению Украины. Это хороший знак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной пресс-конференции с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен.

По его словам, российские оккупанты хорошо учатся, поэтому они уже сидят в обороне. Враги роют окопы, готовят фортификационные укрепления. Это, в том числе, происходит и во временно оккупированном Крыму.

"Это значит, что россияне готовятся к защите. Россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление, и это хороший знак. Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее стало известно, что россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов.

Также мы писали, что вражеские окопы заметили и вдоль трассы Мариуполь - Донецк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРоссийская ФедерацияАлексей РезниковокопиВойна России против Украины