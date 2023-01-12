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У них не все так добре. Громов прокоментував нові перестановки в командуванні армії РФ

Фото: Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова командувачем армії окупантів в Україні означає, що у Росії усе виходить, не так як планував ворог.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Якщо було б все гаразд у них, з такою частотою кадрові зміни не проходили б у них. Останні зміни насамперед свідчать про те, що існує необхідність в їхніх лавах щодо поєднання системи управління і системи керівництва військами. Не все виходить у них так, як вони бажають. А як воно буде далі, ми подивимося", - пояснив Громов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.

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