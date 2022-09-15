Как добраться из Харькова до освобожденных Балаклеи и Изюма: безопасный маршрут для авто

Специалисты с 11 сентября обследуют автомобильные пути в освобожденных населенных пунктах Харьковской области. Дороги уже начали очищать от обломков военной техники, боеприпасов и других следов войны, поэтому гражданские имеют возможность проехать до Изюма, Балаклеи и Купянска.

Фото: безопасный маршрут из Харькова в освобожденные города (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Также автомобильный маршрут можно просмотреть в навигаторе по ссылке.

Специалисты отмечают, что разминирования в Харьковской области еще продолжаются. Передвигаться по этому маршруту без необходимости не рекомендуют.

"Рекомендуем передвигаться исключительно в светлое время суток и придерживаться безопасной скорости движения. Берегите себя", - говорится в сообщении.