Як дістатися з Харкова до звільнених Балаклії та Ізюму: безпечний маршрут для авто

Фахівці розробили безпечний маршрут з Харкова до звільнених міст Харківської області. Доїхати можна до деокупованих Куп’янська, Ізюму та Балаклії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".
Спеціалісти з 11 вересня обстежують автомобільні шляхи у звільнених населених пунктах Харківської області. Дороги вже почали очищувати від уламків військової техніки, боєприпасів та інших слідів війни, тому цивільні мають змогу проїхати до Ізюму, Балаклії та Куп'янська.
Фото: безпечний маршрут з Харкова до звільнених міст (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Також автомобільний маршрут можна переглянути у навігаторі за посиланням.
Фахівці наголошують, що розмінування у Харківській області ще тривають. Пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби не рекомендують.
"Рекомендуємо пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху. Бережіть себе", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вже відновила сполучення між Харковом та Балаклією. Перший потяг вирушив сьогодні, 15 вересня.
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