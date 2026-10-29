"Добити Іран": Ауслендер назвав війну з Тегераном неминучою та розкрив плани Нетаньягу

Війна з Іраном є невідворотною

Коментуючи безпекову ситуацію на Близькому Сході на тлі політичних подій в Ізраїлі, Сергій Ауслендер висловив чітку впевненість у тому, що прямого військового зіткнення з Тегераном більше неможливо уникнути.

"Війна з Іраном неминуча, на мій погляд, і вона станеться", - зазначив оглядач в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його оцінкою, активізація цього процесу відбудеться одразу після завершення виборів у Сполучених Штатах, які мають відбутися вже наступного тижня.

Головна мета - повалити іранський режим

На думку експерта, Біньямін Нетаньягу розглядає протистояння з Іраном як ключове стратегічне завдання, вирішення якого здатне зняти масу безпекових ризиків для Ізраїлю.

"Поки що головним своїм завданням Нетаньягу вважає добити Іран. Ось обрушити іранський режим, що вирішить масу проблем у галузі безпеки", – підкреслив Ауслендер.

Історична спадщина в останній каденції

Важливим мотиватором для прем'єр-міністра є його вік та політичний статус. У свої 77 років Нетаньягу перебуває фактично на фінішній прямій своєї політичної біографії.

Саме тому, переконаний оглядач, він прагне використати цей час, щоб залишитися у світовій історії у статусі лідера, який переміг іранську загрозу.

"Йому вже років дофіга, насправді. 77 років - це його фактично остання каденція. Тому він хоче в останній каденції увійти в історію як переможець Ірану", - резюмував Сергій Ауслендер.

