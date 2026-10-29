"Добить Иран": Ауслендер назвал войну с Тегераном неизбежной и раскрыл планы Нетаньяху

Война с Ираном неизбежна

Комментируя ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке на фоне политических событий в Израиле, Сергей Ауслендер выразил четкую уверенность в том, что прямого военного столкновения с Тегераном больше невозможно избежать.

"Война с Ираном неизбежна, на мой взгляд, и она произойдет", - отметил обозреватель в интервью "РБК-Украина".

По его оценке, активизация этого процесса состоится сразу после завершения выборов в Соединенных Штатах, которые должны пройти уже на следующей неделе.

Главная цель - свергнуть иранский режим

По мнению эксперта, Биньямин Нетаньяху рассматривает противостояние с Ираном как ключевую стратегическую задачу, решение которой способно снять массу рисков безопасности для Израиля.

"Пока главной своей задачей Нетаньяху считает добить Иран. Вот обрушить иранский режим, что решит массу проблем в области безопасности", - подчеркнул Ауслендер.

Историческое наследие в последней каденции

Важным мотиватором для премьер-министра его возраст и политический статус. В свои 77 лет Нетаньяху находится фактически на финишной прямой своей политической биографии.

Именно поэтому, убежден обозреватель, он стремится использовать это время, чтобы остаться в мировой истории в статусе лидера, победившего иранскую угрозу.

"Ему уже лет дофига, на самом деле. 77 лет - это его фактически последняя каденция. Поэтому он хочет в последней каденции войти в историю как победитель Ирана", - резюмировал Сергей Ауслендер.