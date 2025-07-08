Доба пекельних штурмів: понад 130 боїв і безперервні атаки на Покровському напрямку

Так, оперативна інформація станом на 22:00 7 липня 2025 року свідчить про те, що масштабні бої не вщухають по всій лінії фронту.

Всього за добу було зафіксовано 137 бойових зіткнень, в яких українські захисники рішуче відбивали атаки ворога.

Крім того, російські війська здійснили два ракетних і 48 авіаційних ударів, випустивши п’ять ракет та скинувши 69 керованих бомб. Для ураження українських позицій окупанти застосували 1213 дронів-камікадзе і здійснили понад 4500 обстрілів по військових об’єктах та населених пунктах.

Незважаючи на масовані атаки, українські сили продовжують ефективно стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат і не даючи йому реалізувати свої плани наступу.

Ситуація по напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 8 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 6 авіаударів, скинувши 11 керованих бомб, а також здійснив 286 обстрілів, зокрема 3 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку ворог зробив дві спроби наступу в районах Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку українські сили оборони відбили 27 штурмів у районах Нового Миру, Рідкодуба, Зеленій Долині, Торського, Серебрянського лісу, а також у напрямках Серебрянки, Ольгівки й Григорівки. Ще 6 боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник здійснив 5 атак у напрямках Миколаївки, Маркового, Предтечиного та Білої Гори. Всі атаки були відбиті.

На Торецькому напрямку відбулося 3 бойові зіткнення, ворог намагався штурмувати позиції біля Диліївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 46 атак у районах Попова Яру, Разіне, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Шевченка, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Горіхового та Олексіївки.

Бої на цьому напрямку тривають постійно, українські захисники стримують натиск. За попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів (78 - безповоротно), знищено автомобіль, 10 мотоциклів, 2 квадроцикли, 2 артилерійські системи, 19 БпЛА, станцію спостереження "Муром-М", 2 супутникові термінали та 3 антени управління БпЛА. Уражено також 2 автомобілі, мотоцикл і 4 артсистеми.

На Новопавлівському напрямку відбито 17 атак у районах Піддубного, Федорівки, Воскресенки, Ялти, Шевченка, Новосілки, Вільного Поля та Новополя. П’ять боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку успішно відбито 2 ворожих штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбито 4 атаки у районах Кам’янського та в напрямку Малої Токмачки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.