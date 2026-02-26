"До кінця життя": США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном, - Axios

"Ми починаємо з іранців, виходячи з передумови, що у них немає положень про обмеження терміну дії угоди. Незалежно від того, укладемо ми угоду чи ні, наша передумова така: ви маєте поводитися належним чином до кінця свого життя", - сказав Віткофф на зустрічі з донорами AIPAC 24 лютого у Вашингтоні, цитують його джерела.

Також спецпредставник Трампа сказав, що наразі переговори США та Ірану зосереджені на ядерних питаннях.

Але навіть якщо угоди буде досягнуто, адміністрація Трампа хотіла б провести додаткові переговори щодо іранської ракетної програми та підтримки проксі-ополчень.

На цьому етапі, каже Віткофф, США хотіли б, щоб до переговорів приєдналися й інші країни регіону.

Він уточнив, що під час нинішніх переговорів ключовими питаннями є здатність Ірану збагачувати уран і доля вже наявних запасів збагаченого урану країни.

Крім того, минулого тижня глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив в інтерв'ю з CBS, що Іран міг би підписати "найкращу" угоду, яка гарантувала б, що ядерна програма країни "назавжди залишиться мирною".

Що ще відомо

Вимога Ірану продовжувати збагачення урану на своїй території є однією з ключових перешкод на переговорах.

За словами американських чиновників, президент США Дональд Трамп може бути не проти "символічного" збагачення урану Ірані. Але тільки якщо іранці доведуть, що "Трамп не дозволить їм розробити ядерну зброю".

Також урядовці кажуть, що Тегеран перебуває під сильним тиском Оману, Катару, Єгипту та Туреччини, щоб країна такі уклала угоду зі США, яка запобіжить війні.

Водночас багато чиновників у Вашингтоні та регіоні, як і раніше, скептично ставляться до готовності досягти високих результатів, встановлених Трампом.

Що буде і що було раніше

Очікується, що в четвер 26 лютого в Женеві відбудеться нова зустріч посланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Вони подібно обговорять пропозицію щодо ядерної угоди, розроблену Іраном.

Джерело, знайоме із ситуацією, сказало, що політичне керівництво Ірану "схвалило" цю пропозицію, але незрозуміло, чи передали іранці її вже в США.

Зустріч у Женеві, ймовірно, стане останнім шансом на дипломатичний прорив. Повідомлення, яке Кушнер і Віткофф передадуть Трампу, суттєво вплине на рішення президента: продовжувати переговори чи віддати наказ про військову кампанію проти Ірану.



Axios також нагадало, що згідно з угодою 2015 року, яку Трамп скасував - більшість обмежень на ядерну програму спливали протягом 8-25 років після її підписання.